자큐보 1분기 처방액 212억…전년 대비 217% 증가
불러오는 중...닫기
2025년 1분기 대비 3.17배
분기 매출 200억 돌파
국산 위산분비 억제제(P-CAB) 계열 위식도역류질환 치료제 자큐보(성분명 자스타프라잔)가 출시 이후 빠른 성장세를 이어가고 있다.
국산 위식도역류질환 치료제 자큐보정 제품 이미지. 제일약품
제일약품 제일약품 close 증권정보 271980 KOSPI 현재가 13,860 전일대비 290 등락률 +2.14% 거래량 20,429 전일가 13,570 2026.04.16 09:49 기준 관련기사 온코닉테라퓨틱스, 자큐보 유지요법 임상 3상 IND 신청 제일파마홀딩스, 주당 70원 배당…주총서 안건 모두 통과 온코닉테라퓨틱스 '네수파립', 소세포폐암 美FDA 희귀의약품 승인 은 자큐보의 올해 1분기 원외처방액이 212억원으로 집계돼 전년 동기(66억8000만원) 대비 217.6% 증가했다고 16일 밝혔다. 전년 대비 약 3.17배 늘어난 수치다.
자큐보는 2024년 4월 미란성 위식도역류질환 치료제로 식품의약품안전처 허가를 받은 뒤 같은 해 10월 국내 출시됐다. 이후 위궤양 적응증과 구강붕해정 제형을 추가하며 제품군을 확장했다. 출시 약 1년 반 만에 누적 처방액은 728억원을 기록했다.
의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 올해 3월 자큐보 원외처방액은 80억원으로 월 기준 최대치를 경신했다. 1분기 처방액 기준 국내 의약품 순위에서도 상위권에 진입했다.
자큐보는 칼륨 경쟁적 P-CAB 계열로 기존 PPI 대비 빠른 약효 발현이 특징으로 알려졌다. 제일약품은 동아에스티와 공동 영업을 통해 시장 확대를 추진하고 있다.
현재 ▲비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 유발 궤양 예방 ▲비미란성 위식도역류질환 등을 대상으로 임상 3상이 진행 중이다. 미란성 위식도역류질환 유지요법에 대한 임상 3상도 추가로 추진 중이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"귀찮은데 그냥 전자레인지로 데워 먹자"…한때 수...
제일약품 관계자는 "적응증 확대를 통해 처방 영역을 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>