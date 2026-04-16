2025년 1분기 대비 3.17배

분기 매출 200억 돌파

국산 위산분비 억제제(P-CAB) 계열 위식도역류질환 치료제 자큐보(성분명 자스타프라잔)가 출시 이후 빠른 성장세를 이어가고 있다.

국산 위식도역류질환 치료제 자큐보정 제품 이미지. 제일약품 AD 원본보기 아이콘

제일약품 제일약품 close 증권정보 271980 KOSPI 현재가 13,860 전일대비 290 등락률 +2.14% 거래량 20,429 전일가 13,570 2026.04.16 09:49 기준 관련기사 온코닉테라퓨틱스, 자큐보 유지요법 임상 3상 IND 신청 제일파마홀딩스, 주당 70원 배당…주총서 안건 모두 통과 온코닉테라퓨틱스 '네수파립', 소세포폐암 美FDA 희귀의약품 승인 전 종목 시세 보기 은 자큐보의 올해 1분기 원외처방액이 212억원으로 집계돼 전년 동기(66억8000만원) 대비 217.6% 증가했다고 16일 밝혔다. 전년 대비 약 3.17배 늘어난 수치다.

자큐보는 2024년 4월 미란성 위식도역류질환 치료제로 식품의약품안전처 허가를 받은 뒤 같은 해 10월 국내 출시됐다. 이후 위궤양 적응증과 구강붕해정 제형을 추가하며 제품군을 확장했다. 출시 약 1년 반 만에 누적 처방액은 728억원을 기록했다.

의약품 시장조사기관 유비스트에 따르면 올해 3월 자큐보 원외처방액은 80억원으로 월 기준 최대치를 경신했다. 1분기 처방액 기준 국내 의약품 순위에서도 상위권에 진입했다.

자큐보는 칼륨 경쟁적 P-CAB 계열로 기존 PPI 대비 빠른 약효 발현이 특징으로 알려졌다. 제일약품은 동아에스티와 공동 영업을 통해 시장 확대를 추진하고 있다.

현재 ▲비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs) 유발 궤양 예방 ▲비미란성 위식도역류질환 등을 대상으로 임상 3상이 진행 중이다. 미란성 위식도역류질환 유지요법에 대한 임상 3상도 추가로 추진 중이다.

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제일약품 관계자는 "적응증 확대를 통해 처방 영역을 넓혀갈 계획"이라고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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