치료 이후 재발 관리까지 적응증 확대

온코닉테라퓨틱스 온코닉테라퓨틱스 close 증권정보 476060 KOSDAQ 현재가 22,300 전일대비 1,250 등락률 +5.94% 거래량 82,939 전일가 21,050 2026.04.01 09:11 기준 관련기사 온코닉테라퓨틱스 "네수파립, 소세포폐암서 올라파립 대비 133배 억제" [특징주]온코닉테라퓨틱스, 네수파립 美 FDA 지정 소식에 29% ↑ 온코닉테라퓨틱스 '네수파립', 소세포폐암 美FDA 희귀의약품 승인 전 종목 시세 보기 가 미란성 위식도역류질환 치료제 자큐보(성분명 자스타프라잔)의 치료 범위를 '급성기 치료'에서 '재발 관리'까지 확장하기 위한 임상에 착수했다. 유지요법 적응증 확보에 성공할 경우 처방 기간과 용량이 동시에 넓어지며 제품 경쟁력이 강화될 전망이다.

온코닉테라퓨틱스 연구소 전경. 온코닉테라퓨틱스 AD 원본보기 아이콘

온코닉테라퓨틱스는 P-CAB 계열 위식도역류질환 치료제 자큐보(자스타프라잔)의 '미란성 위식도역류질환 치료 후 유지요법' 적응증 확보를 위한 임상 3상 시험계획(IND)을 식품의약품안전처에 신청했다고 1일 밝혔다.

이번 임상은 치료 종료 이후 증상 재발을 억제하는 유지요법 적응증 확보를 목표로 한다. 위식도역류질환은 만성 재발성 질환으로 치료 중단 후 증상 재발이 빈번해 장기 관리 필요성이 꾸준히 제기됐다.

임상은 기존 치료 용량 20mg 대비 절반 수준인 10mg 저용량을 기반으로 설계됐다. 최대 6개월간 장기 투여 환경에서 유효성과 안전성을 평가한다. 적응증이 추가되면 자큐보는 급성기 치료를 넘어 유지요법까지 포괄하는 치료제로 확장된다.

자큐보는 2024년 미란성 위식도역류질환 치료제로 허가된 이후 2025년 위궤양 적응증을 추가했다. 현재 비스테로이드성 소염진통제 유발 궤양 예방과 비미란성 위식도역류질환 적응증에 대해서도 임상 3상이 진행 중이다. 올해 1월에는 구강붕해정 제형도 출시했다.

글로벌 진출도 병행되고 있다. 중국 파트너사 리브존은 2025년 8월 중국 국가약품감독관리국에 품목허가를 신청했다. 이에 따른 마일스톤도 이미 수령한 상태다. 회사 측은 이번 유지요법 임상이 향후 해외 허가 및 상업화 과정에서도 활용 가능한 근거를 제공할 것으로 보고 있다.

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온코닉테라퓨틱스 관계자는 "유지요법 임상은 처방 기간과 용량 측면에서 시장 확장 기반이 될 것"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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