유은혜 "수능 방역 종합대책, 질본과 논의해 8월 발표"

[아시아경제 송승윤 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 28일 "대학수학능력시험(수능)과 관련된 방역 대책 등을 질병관리본부(질본), 관계 당국과 논의 중"이라며 "8월에 종합적으로 발표할 계획"이라고 밝혔다.

유 부총리는 이날 국회 교육위원회 전체 회의에서 "(수능 방역 대책을) 철저히 준비하겠다"며 이같이 말했다.

현재 고등학교 3학년인 학생들이 치르게 될 2021학년도 수능은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 등교가 연기되면서 11월 19일에서 12월 3일로 2주 연기된 바 있다.

유 부총리는 대학생들의 1학기 등록금 반환 요구와 관련해선 "국립대학교 29곳, 서울시립대학교까지 30개 대학이 등록금 문제를 학생들과 협의해서 돌려주겠다고 결정했다"고 밝혔다.

이어 "일부 사립대에서도 학교 학생들과 협의해서 10만∼20만원, 혹은 1학기 등록금의 10%를 특별장학금 형태로 돌려주고 있다"며 "(등록금 반환 결정 대학) 숫자는 계속해서 늘어나고 있다"고 말했다.

유 부총리는 일부 대학이 특별장학금을 지급하는 대신 기존 성적 장학금을 폐지하려는 움직임을 보이는 것과 관련해 "학생들이 그 부분에 대해서는 반대 입장을 밝혔기 때문에 대학이 학생들과 협의하는 과정에서 그런 방식을 채택하진 않을 것"이라고 설명했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr