하태경 “文대통령, 박지원 임명 유보 촉구…우 범해선 안 돼”

정보위, 국정원장 청문보고서 채택…통합당 '불참'

[아시아경제 임춘한 기자] 국회 정보위원회 야당 간사인 하태경 미래통합당 의원은 28일 박지원 국정원장 후보자와 관련해 “문재인 대통령의 박 후보자 임명 유보를 거듭 촉구한다”고 밝혔다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “더불어민주당이 박 후보자 청문보고서 채택을 강행했다. 이제 박 후보자 임명에 대한 부담은 문 대통령이 고스란히 안게 됐다”며 “남북 이면 합의서 진위 여부가 밝혀질 때까지 임명을 유보해야 한다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “국정원장은 북한에 휘둘리지 않고 국가안보를 책임질 수 있는 사람이어야 한다”며 “남북 이면 합의서는 그 진위 여부에 따라 국가안보에 심대한 위해를 가져올 수 있다”고 지적했다.

하 의원은 “시간이 조금 걸리더라도 반드시 사실관계 확인하고 국정원장을 임명해도 늦지 않는다”며 “문 대통령은 성급하게 국정원장 임명을 강행하는 우를 범해서는 안 된다”고 밝혔다.

정보위는 이날 오후 통합당 의원들이 불참한 가운데 박 후보자에 대한 청문보고서를 채택했다. 정보위 여당 간사인 김병기 민주당 의원은 “야당은 불참했고, 합의가 이뤄지지 않은 것에 유감스럽게 생각한다”며 “여당 의원들이 회의한 결과 (청문보고서를) 채택하기로 의결했다”고 말했다.

김 의원은 “(학력 위조 의혹에 대한) 교육부 감사는 없는 것으로 했고, 위조 문서 진위 여부는 사실 저희가 알 수 없는 상황”이라며 “후보자가 (대북 30억 달러 이면 합의서에 대해) 강력하게 부인하고 있고, 야당에서도 다른 증거를 내놓지 못하고 있기 때문에 채택을 연기할 수 없는 상황”이라고 설명했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr