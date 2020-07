日 관방장관, '아베 사죄상' 사실이면 "한일관계 결정적 영향 미칠 것"

국내 한 언론, '민간식물원서 내달 제막식' 예정 보도…일본 언론도 관심

[아시아경제 임철영 기자] 일본 정부가 28일 한국에 있는 한 민간 식물원에 설치된 이른바 '아베 사죄상'에 대해 국제의례상 허용되지 않는다고 불만을 표시했다.

일본 정부 대변인인 스가 요시히데 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 이와 관련한 질문에 "우선 사실 여부는 확인하지 않았지만, 그런 것은 국제의례상 허용되지 않는다고 생각한다"면서 "만일 보도가 사실이라면 한일관계에 결정적인 영향을 미치게 된다"고 논평했다.

앞서 한국 한 언론은 강원도 평창에 있는 한국자생식물원에 아베 신조 총리를 상징하는 인물이 위안부 소녀상 앞에서 무릎 꿇고 사죄하는 조형물이 설치돼 내달 제막식이 열린다고 보도했었다. 전일 교도통신은 관련 보도를 내고 "인터넷상에서 일본으로부터 비판이 나오는 한편 한국에서도 찬반이 갈리는 소동이 되고 있다"고 전했다.

이에 김인철 외교부 대변인은 정례브리핑을 통해 우선 확인이 필요하다면서 "국제 사회에서 국제 예항이라는 것이 있고 어느 나라든 외국 지도급 인사에 대해서 국제 예항은 필요하다고 생각하고 있는 것 같다"고 설명했다. 이어 외교부 당국자는 정부의 조치 가능성과 관련해 "사유지에 대해 조치가 가능한지 여부 등을 법 규정을 따져서 면밀하게 따져볼 일"이라고 말했다.

한편 뉴질랜드 대사관에서 근무했던 한국 외교관이 뉴질랜드 국적 직원에 대한 성추행 수사와 관련해 김 대변인은 "뉴질랜드 정부측에서 한국 정부와 소통을 계속하겠다는 취지의 답변을 내놨다"면서 "현재 뉴질랜드 측과 소통을 하고 있는 상황"이라고 답변했다.

