제일기획-삼성증권 해외주식 캠페인, '내일을 향해 사라' 조회수 650만 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 제일기획이 최근 제작한 삼성증권의 해외주식 캠페인 '내일을 향해 사라' 편이 28일 유튜브 조회수 650만을 돌파하는 등 좋은 반응을 얻고 있다.

제일기획은 최근 해외주식에 대한 투자자들의 높아진 관심을 반영해 기존에 어렵고 낯설게 인식돼 온 해외주식 투자에 대한 심리적 거리감을 좁히는 한편, 삼성증권의 차별화된 전문성을 강조하기 위해 이번 캠페인을 기획하게 됐다.

'내일을 향해 사라'는 해외주식 투자자 대부분이 나스닥 등 미국 주식에 관심이 높다는 점에 착안해 미국의 이미지를 연상시키는 서부극을 배경으로 제작됐다.

해외주식 투자에 대한 심리적 거리감을 좁히기 위한 전략으로 B급 감성의 언어유희를 접목한 점 또한 주요 특징이다. 백발백중 적중하는 총은 삼성증권을 연상시키는‘삼성증-건(Gun)’으로, 총잡이들의 도움을 필요로 하는 부족의 이름은 ‘정보 부족’으로 이름 붙였다.

또 부족민들을 혼란에 빠트리는 말(馬)들은 ‘거짓말, 아무말, 틀린말, 딴말’로 명명해 재미를 더했다. 이 말들을 제압하기 위해 ‘삼성증-건’에서 발사된 탄환에는 ‘글로벌 TOP 네트워크’, ‘해외 전담 애널리스트’, ‘전문가 투자상담’ 등 삼성증권 해외주식 투자의 차별화된 경쟁력을 새겨 넣었다.

투자자들에게 재미와 공감을 이끌어낸 캠페인 영상은 유튜브 공개 보름 만에 통합 조회 수 650만 건을 돌파했다. 아울러 캠페인은 삼성증권 영업에도 긍정적인 영향을 미쳐 영상 공개 이후 일평균 해외주식 상담 문의가 전년 동기 대비 450% 증가한 것으로 나타났다.

한편 삼성증권은 캠페인의 연장선상으로 해외주식 투자 관련 온라인 세미나 개최, 해외주식 수수료 이벤트, 환전 우대 등 다양한 혜택을 마련했다.

온라인 세미나는 삼성증권 공식 유튜브에서 진행되며, 이 밖에도 해외주식 거래를 처음 시작하는 투자자를 위해 해외주식 사전 체크 포인트, 모바일 앱 사용법 등 다양한 정보와 혜택을 쉬운 영상으로 제작해 유튜브에 공개할 예정이다.

