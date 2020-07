권오현 삼성전자 상임고문 "어려운 시기 가장 중요한 건 강력한 리더십"

64메가 D램 시제품 세계최초 개발기념 사내방송

"총수의 책임감·도전정신, 임직원의 헌신적 노력"

[아시아경제 이동우 기자] 권오현 삼성전자 상임고문은 28일 "어려운 시기 가장 중요한 것은 강력한 리더십"이라고 말했다.

권 상임고문은 이날 오전 삼성전자가 1992년 8월1일 세계 최초로 64메가 D램 시제품을 생산한 날을 기념한 사내방송을 통해 "1992년은 메모리 반도체 분야에서 (삼성이) 질적으로나 양적으로 1위가 된 뜻 깊은 해였다"며 이같이 말했다.

당시 D램 개발팀장을 맡았던 권 상임고문은 개발 성공을 회상하며 "'기술 초격차’를 유지한 동력과 경쟁력은 이병철 선대회장, 이건희 회장 등 그룹 총수의 책임감과 도전정신, 임직원들의 헌신적인 노력"이라고 설명했다.

그는 미래 삼성 반도체사업의 발전을 위해 시스템 반도체 분야의 중요성을 언급하며 이재용 부회장이 최근 발표한 '반도체 비전 2030'의 역할을 거듭 강조했다.

권 상임고문은 "과거 삼성이 일본 반도체 업체들을 추월할 수 있었던 것도 한국의 독특한 기업 문화인 '총수 경영'에 따른 경쟁 우위에서 비롯된 측면이 있었다"고 말했다.

100% 전문경영인 시스템을 추구한 일본 반도체 기업들은 업계 불황기에 과감한 투자를 못한 데 비해 삼성은 어려운 상황에서 과감한 결단이 가능했다는 설명이다.

권 고문은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 전대미문의 위기를 언급하며 "과거에도 그랬지만 어려운 시기 가장 중요한 것은 강력한 리더십"이라며 "최고경영자는 큰 방향을 설정하고, 중요한 결정을 내리는 역할을 한다"고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr