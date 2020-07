속보[아시아경제 김동표 기자] 김정은 북한 국무위원장이 '조국해방전쟁 승리의 날'(휴전) 67주년이었던 지난 27일 평양 4ㆍ25문화회관에서 열린 제6회 전국노병대회에 참석, "우리의 믿음직하고 효과적인 자위적 핵 억제력으로 하여 이 땅에 더는 전쟁이라는 말은 없을 것이며 우리 국가의 안전과 미래는 영원히 굳건하게 담보될 것"이라고 연설했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.

