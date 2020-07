여성 뒤따라가 집까지 침입한 20대 男 공개 수배

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 홀로 귀가하던 여성을 뒤따라가 집 내부까지 침입한 후 도주한 20대 남성이 공개 수배됐다.

대전 서부경찰서는 20대로 추정되는 남성 A 씨를 주거침입 혐의로 수배하는 전단을 27일 배포했다.

경찰에 따르면 A 씨는 7월15일 밤 11시경 대전시 서구 도마동에서 귀가 중이던 여성을 15분간 뒤쫓아 가 11시20분경 여성이 집에 도착해 현관문을 열자 바로 침입했다. A 씨의 침입에 놀란 여성이 비명을 지르자 A 씨는 그대로 달아났다.

신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 토대로 A 씨가 15분 간 여성을 쫓아다닌 것을 발견하고 주변인과 일대를 수사했으나 용의자를 특정하지 못해 공개 수배 중이다.

A 씨는 키 175cm가량에 범행 당시 검은색 마스크와 검은색 뉴발란스 티셔츠, 검은색 아디다스 바지 차림으로 나이키 맥스 97로 추정되는 흰 운동화를 신었다.

경찰은 "용의자의 도주 경로를 파악 후 사라진 위치를 중심으로 수사를 진행 중이다. 수사 인력을 확대해 전담 수사팀을 꾸렸다."라고 밝혔다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr