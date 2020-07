전남소방본부 ‘일반인 심폐소생술 경연대회’ 개최

목포소방서 대표 영흥고교팀 대상…내달 8일 전국 경연대회 출전

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 27일 전남소방학교 대강당에서 ‘제9회 일반인 심폐소생술 경연대회’를 개최했다.

대회는 도내 소방서에서 선발된 9개 팀 25명이 참가했다.

심정지가 발생한 상황을 가정, 심폐소생술과 자동제세동기를 사용해 심정지 환자를 소생시키는 과정으로 진행됐다.

이번 대회에는 경찰, 군인, 학생, 직장인 등 다양한 팀이 출전해서 심정지 발생상황 및 대처행동을 8분 이내 연극 형태로 자유롭게 표현해 경연을 펼쳤다.

평가는 무대 표현력과 심폐소생술 순서, 정확성, 팀워크 등을 합산해 고득점 순으로 결정했다.

특별히 이번 대회는 코로나19 상황에서 진행되는 만큼 행사장 방역, 참가자 발열검사 및 출입자 통제요원 배치 등 방역지침을 철저히 준수했으며, 출전선수와 각서 담당자 등 최소인원만 참석해 진행됐다.

목포소방서 대표로 참석한 영흥고등학교(박시영·조경난·김다빈)팀이 대상을 수상했다.

영흥고 팀은 내달 5일에 전국 ‘제9회 대한민국 심폐소생술 경연대회’에 전남 대표로 참가하게 된다.

마재윤 본부장은 “심정지 환자의 소생률을 높이기 위해서는 구급대의 신속한 응급처치뿐만 아니라 최초 목격자인 일반인들의 적극적인 심폐소생술이 중요하다”며 “이번 대회가 도민들에게 심폐소생술 중요성과 생명의 소중함에 한층 다가서는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

