獨, G7에 韓·러 추가하자는 트럼프 제안에 반대…"현 체제 합리적"

[아시아경제 정현진 기자] 독일이 주요 7개국(G7) 정상회의의 회원국을 확대하려는 도널드 트럼프 미국 대통령의 구상에 반대한다는 입장을 내놨다. 트럼프 대통령은 지난달 한국, 러시아 등을 G7에 편입시키자고 했었다.

26일(현지시간) 하이코 마스 독일 외무부 장관은 독일 일간 라이니셰포스트와의 인터뷰에서 "G7과 주요 20개국(G20)은 합리적으로 조직된 체제"라면서 "지금은 주요 11개국(G11)이나 주요 12개국(G12)이 필요하지 않다"고 말했다. 그는 "러시아는 (G7이나 G10으로의) 문이 다시 열리는 데 가장 크게 기여할 수 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난달 G7을 확대, 재편하자고 제안했다. 당시 트럼프 대통령이 추가하자고 언급한 국가는 러시아, 한국, 호주, 인도 등 4개국이다. 이 제안대로면 러시아는 우크라이나 크림반도를 병합하며 다른 회원국의 반발을 사 2014년 주요 8개국(G8)에서 배제된 뒤 수년 만에 복귀하게 된다.

마스 장관은 이날 러시아가 회의체에서 빠진 이유를 상기하면서 "이와 관련한 해결책이 없는 한 러시아에 복귀 기회는 없을 것"이라고 강조했다. 다만 그는 독일과 러시아의 관계가 "여러 분야에서 어려운 상황"이라면서도 "우크라이나와 리비아, 시리아 등에서의 분쟁을 해결하려면 러시아가 필요하다"고 말했다.

앞서 영국과 캐나다도 러시아의 G7 복귀를 반대했다. 일본은 한국의 G7 참여에 반대한다는 뜻을 미국 정부에 전달한 것으로 알려졌다.

