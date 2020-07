국민은행 리브엠, 통신비 평생 1만3200원 할인 이벤트

[아시아경제 김민영 기자] KB국민은행 리브엠(Liiv M)은 통신비 평생 할인을 위한 '#금융 챌린지 시즌1'이벤트를 실시한다고 27일 밝혔다.

기간은 다음 달 21일까지로 KB할인 항목 실적 충족에 도전하는 이벤트다.

리브엠은 최초 신규 고객을 대상으로 개통월 포함 6개월 동안 ▲급여?연금이체 ▲아파트관리비 자동이체 ▲KB국민카드 결제 실적에 상관 없이 매월 1만3200원 통신요금을 할인해준다. 가입 후 6개월이 경과 하더라도 이 챌린지를 통해 3개 항목 실적이 있으면 익월 통신요금을 계속 할인받을 수 있다.

응모는 이벤트 기간 내 LTE 요금제를 개통하고 KB국민은행 홈페이지, 스타뱅킹, 리브, 리브똑똑 애플리케이션 이벤트 페이지 화면에서 가능하다. 페이지 화면 내에 있는 ▲급여?연금이체 ▲아파트관리비 자동이체 ▲KB국민카드 결제 항목 버튼을 클릭만 하면 참여되며 선착순 1만명에게는 신세계상품권 1만원권을 제공한다.

국민은행 관계자는 “통신비를 평생 할인받을 수 있는 이번 이벤트에 많은 고객이 참여하기 바란다”고 밝혔다.

