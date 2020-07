[아시아경제 김민영 기자] NH농협은행은 27일부터 다음 달 31일까지 2030세대 고객을 대상으로 여름맞이 2030 펀(Fun)·쿨(Cool)·스(Strong) 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 해당 기간 동안 이 은행 입출금계좌를 개설하고 NH오픈뱅킹에서 타행 계좌를 등록한 뒤 인터넷·스마트뱅킹 또는 올원뱅크 애플리케이션(앱)에서 응모한 고객 중 1500명을 추첨해 스타벅스 모바일상품권을 제공한다.

또 이벤트 참여 고객 중 (청년우대형)주택청약종합저축을 가입한 고객을 추가로 추첨해 아이패드 프로 4세대, 에어팟 프로, 편의점 모바일상품권 등을 제공한다.

아울러 농협은행 페이스북 또는 인스타그램의 이벤트 페이지를 공유하거나 필수 해쉬태그(#농협은행펀쿨스 또는 #농협은행펀쿨쓰)와 함께 댓글을 남기는 고객 중 30명을 뽑아 농협홍삼 한삼인 홍삼정스틱을 제공한다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr