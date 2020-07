서울시, 지역경제 살릴 '생활상권' 5곳에 3년간 최대 30억 지원

신정6·난곡·창신·방배2·가락본동 등 주민 주도로 소비 활성화

하반기 후보지역 20곳 추가 … 2022년까지 60곳 조성

[아시아경제 조인경 기자] 서울 지하철역이나 학교, 동주민센터 등 생활중심지에서 걸어서 10분 이내인 도보생활권 내 골목상권을 주민 스스로가 살리는 프로젝트가 시작된다.

서울시는 낙후된 동네가게들을 지역주민이 즐겨 이용할 수 있는 '생활상점'으로 바꿔 골목경제를 살리는 '생활상권 육성사업' 대상지로 양천구 신정 6동, 관악구 난곡동, 종로구 창신동, 서초구 방배2동, 송파구 가락본동 일대 등 5곳을 최종 선정했다고 27일 밝혔다.

앞서 시는 지난해 11월 1차로 8곳의 후보지역을 예비 선정하고 이들 지역에 추진위원회 구성, 커뮤니티스토어 운영, '손수가게' 발굴·지원 등 3개 과제를 부여했다.

그 결과, 서초구 방배2동 일대는 주민자치위원장을 중심으로 상인, 주민, 직능단체 회원들로 추진위원회를 구성해 지역 내 '손수가게'를 적극적으로 육성했다. 손수가게는 주민들에게 믿을 수 있는 식당이라는 이미지를 갖게 돼 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 매출이 오르는 성과를 냈다.

송파구 가락본동 일대는 커뮤니티스토어에 집중했다. 주민들의 의견을 반영해 SNS 플랫폼을 개설하고 마을신문을 제작했으며, 주민 설문을 통해 어린이 도서, 공구, 장난감 등 사용하지 않는 유휴물품들을 교환할 수 있는 '보물상자'도 설치했다.

생활상권으로 선정된 이들 5곳에 대해선 1차로 시 자문위원회가 지역 특성과 유동인구, 구매성향과 같은 소비패턴을 분석하고 컨설팅을 해준다. 이를 바탕으로 신상품 개발, 주민편의시설 설치 등의 실행은 지역 내 추진위원회가 맡게 된다.

시는 생활상권 육성을 위해 올해 우선 지역당 3억여원을 지원하고, 3년간 최대 30억원을 지급할 계획이다. 또 올 하반기 생활상권 후보지 20곳을 선정하고, 내년 초 최종 10곳을 추가로 선정하는 등 2022년까지 총 60개 지역에서 사업을 추진한다는 목표다.

서성만 서울시 노동민생정책관은 "현재 서울시내 자영업의 약 70%가 생활상권 내 분포돼 있다"며 "생활상권 조성은 관 주도가 아닌 지역주민과 상인이 주축이 돼 스스로 실행하는 방식으로, 지역주민의 소비로 지역상권을 활성화하는 지속가능한 모델이 될 것"이라고 설명했다.

