SK바이오사이언스 내년 상장추진…주관사에 NH·한투

[아시아경제 조현의 기자] SK바이오사이언스는 기업공개(IPO) 추진을 위해 NH투자증권을 대표주관사로, 한국투자증권을 공동주관사로 선정했다고 26일 밝혔다. SK바이오사이언스는 2018년 7월 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 280,500 전일대비 42,000 등락률 +17.61% 거래량 6,873,909 전일가 238,500 2020.07.24 15:32 장마감 close 에서 분사한 백신 전문기업이다.

SK바이오사이언스 이날 "투자재원 확보를 통한 사업 확장과 추가 성장 가속화를 위해 IPO를 추진한다"고 했다. 상장 목표 시점은 2021년이다.

SK바이오사이언스는 세계 최초 4가 세포배양 독감백신 스카이셀플루4가, 세계 두 번째 대상포진백신 스카이조스터, 국내에서 두 번째로 개발한 수두백신 스카이바리셀라 등의 자체 개발 백신을 보유하고 있다.

최근에는 글로벌 제약사 아스트라제네카와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 공급을 위한 위탁생산(CMO) 계약을 체결하는 등 해외시장 진출도 나서고 있다.

SK바이오사이언스 관계자는 "적정한 기업가치를 평가받을 수 있는 조건 아래 IPO를 실행할 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr