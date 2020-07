하태경 “민주당, 박지원 청문회 방해…입학 비리 관련 증인채택 동의해야”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 미래통합당 의원은 23일 박지원 국가정보원장 후보자 인사청문회와 관련해 “더불어민주당의 청문회 방해를 규탄한다”며 “권력형 입학 비리 관련 증인 채택을 거부하지 말라”고 비판했다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “민주당은 박 후보자 청문회에 꼭 필요한 증인 채택을 완강히 거부하고 있다”며 “특히 권력형 입학 비리 사건을 규명하는데 꼭 필요한 단국대 인사들과 교육부 관계자의 증인 채택도 막고 있다. 자신들이 저지른 죄는 모두 덮으려 하고 있는 것”이라며 이같이 말했다.

하 의원은 “박 후보자는 2000년 자신이 김대중 대통령 최측근일 때 단국대 부정입학을 은폐하기 위해 학력을 위조했다”며 “권력을 공익을 위해 쓴 게 아니라 자신의 비리를 은폐하기 위해 쓴 것”이라고 지적했다.

하 의원은 “이런 사람이 공직에 진출하는 것을 비호하는 민주당 하늘과 국민이 두렵지 않느냐”며 “지금이라도 즉각 증인 채택에 동의해주시기 바란다”고 밝혔다.

