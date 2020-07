속보[아시아경제 허미담 기자] 서울 '강남구 사무실' 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 경기북부로 확산하는 모양새다.

남양주, 파주, 의정부, 고양, 양주에서 이틀 사이 모두 5명이 확진 판정을 받았다. 이들은 모두 50∼60대로 서울 금천구 36번 확진자와 접촉한 것으로 확인됐다.

금천구 36번의 접촉자가 총 13명으로 확인돼 추가 확진자가 나올 수 있다.

21일 보건당국에 따르면 이날 의정부시 의정부1동에 사는 80대 여성 A(의정부 65번)씨와 고양시 덕양구 주민인 60대 여성 B(고양 82번)씨, 양주 장흥면에 거주하는 50대 C(양주 12번)씨가 코로나19에 확진됐다.

