이재용-정의선, 현대차 남양연구소서 '2차 배터리 회동' 추진

[아시아경제 우수연 기자, 이기민 기자]이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대차그룹 수석부회장이 이르면 다음주 초 현대자동차 남양기술연구소에서 회동을 추진한다. 지난 5월 정 수석부회장이 삼성SDI 천안사업장을 찾아 이 부회장과 차세대 전기차 배터리 사업의 방향성을 논의한 데 이어 이번 두 번째 만남에선 보다 구체적인 협업 방안이 마련될 수 있다는 기대감이 나온다.

15일 업계에 따르면 이 부회장은 오는 21일께 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 7,500 등락률 +7.39% 거래량 4,494,730 전일가 101,500 2020.07.15 15:30 장마감 close 남양연구소를 방문해 정 수석부회장과의 만남을 추진 중인 것으로 알려졌다. 이번 회동은 지난 5월 정 수석부회장의 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 393,000 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 372,670 전일가 392,000 2020.07.15 15:30 장마감 close 천안 사업장 방문에 대한 답방의 차원으로 해석된다.

경기도 화성시에 위치한 현대차 남양기술연구소는 자동차의 디자인부터 파워트레인, 첨단 안전기술 및 편의 장치까지 개발하는 현대차그룹 연구개발(R&D)의 핵심 기지다. 현재 연구소에는 각 분야의 연구원 1만여명이 근무하고 있으며 특히 배터리선행개발팀에선 2025년 양산을 목표로 전고체 배터리를 개발해왔다.

오는 21일 두 총수의 만남이 성사된다면 남양연구소에서 진행 중인 전고체배터리 개발 현황을 양 사가 공유할 가능성이 높아 보인다. 앞선 1차 회동에서 정 수석부회장과 현대차그룹 기술 개발 임원진들이 삼성SDI 천안사업장을 방문했을 때도 삼성SDI 임원진과 삼성종합기술원 담당 임원은 삼성의 전고체 배터리 개발 현황을 설명했으며 이후 양 사 임원진이 리튬이온 배터리 생산라인을 함께 둘러보기도 했다.

이번 2차 회동으로 두 총수는 차세대 전기차 배터리의 공급 방안을 구체적으로 논의할 것으로 보인다. 정 부회장은 14일 청와대 '한국판 뉴딜' 국민보고대회에서 2025년 전기차를 100만대 판매하고 글로벌 시장점유율 10% 이상을 확보하겠다는 청사진을 제시한 바 있다.

이 같은 방안을 현실화하기 위해서는 원활한 전기차 배터리 공급이 무엇보다 중요하다. 최근 정 수석부회장은 이 부회장 뿐만 아니라 구광모 LG그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 주요 3사 배터리 생산업체의 총수들을 만나 차세대 전기차 배터리 공급 확보를 위한 협력 관계를 주도적으로 다져나가고 있다. 이번 삼성과의 2차 회동이 성사된다면 곧 이어 LG, SK와의 2차 회동의 가능성도 제기된다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr