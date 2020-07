[아시아경제 김봉주 인턴기자] 걸그룹 여자친구 멤버 예린이 컴백 이튿날 급성 위장염에 걸렸다.

예린은 15일 오후 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에 여자친구 멤버들과 출연 예정이었으나 예린을 제외한 5명의 멤버들만 출연했다.

이날 방송에서 DJ 김신영은 "예린이 오전에 급성 위장염으로 급하게 병원을 갔다. 이럴 때는 쉬어야 한다"라며 예린이 빠진 이유를 밝혔다.

소속사 쏘스뮤직은 예린이 현재 급성 위장염으로 휴식을 취하고 있다고 전했다. 예린의 몸 상태에 따라 향후 스케줄이 정해질 것으로 보인다.

한편 여자친구는 지난 13일 컴백해 타이틀곡 'Apple'로 활동하고 있다.

