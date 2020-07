코로나19로 1분기 '부보예금' 3.8% 증가…금융투자 급증

예보, '3월말 예금보험 동향' 발표

[아시아경제 기하영 기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 증시가 급락하는 등 금융시장 변동성이 확대되면서 올 1분기 예금자보호를 받을 수 있는 부보예금이 늘어난 것으로 나타났다.

예금보험공사가 15일 발표한 '2020년도 3월 말 예금보험 동향'에 따르면 올해 3월 말 기준 금융권 전체 부보예금 잔액은 2338조8000억원이었다. 지난해 말보다 3.8%(86조5000억원) 증가한 규모다.

부보예금은 예금보험공사의 보호대상 예금(은행·저축은행 예금, 금융투자사 투자자예탁금, 보험사 책임준비금, 종금사 CMA 등)에서 예금자가 정부·공공기관·부보금융회사인 경우를 제외한 예금이다.

업무권역별로 살펴보면 올해 3월 말 은행 부보예금은 1413조5000억원이다. 전년 말보다 4.4%(60조원) 확대됐다. 국내외 금융시장 불확실성 확대로 안전자산인 은행 예금 수요가 확대됨에 따라 대기자금 성격인 요구불예금의 증가가 두드러졌다. 3월 말 요구불예금은 총 222조6000억원으로 전년 말보다 8.8%(18조1000억원) 급증했다.

금융투자사 부보예금은 49조3000억원으로 지난해 말보다 55.6%(17조6000억원) 급증했다. 주가 급락에 따른 주식 매수 수요 급증 등의 영향이다. 특히 개인 부보예금이 전년 말보다 59.0% 증가하는 등 개인 자금이 금융투자사로 유입됐다.

반면 보험사 부보예금인 책임준비금은 812조4000억원으로 전년 말보다 1.0%(8조3000억원) 증가하는 데 그쳤다. 경기 침체와 저금리 기조에 따라 장기 저축성보험 성장위축 등의 영향으로 보험사 책임준비금의 증가세가 계속 둔화하고 있다.

저축은행 부보예금은 62조원으로 전년 말보다 0.8%(5000억원) 증가했다. 자산 1조원이 넘는 대형 저축은행 26개사의 부보예금은 전년 말보다 1.2%(6000억원) 늘어난 반면, 자산 1조원 미만 저축은행 54개사의 부보예금은 3개월 새 0.6%(1000억원) 줄었다. 저축은행 예금 가운데 보호되지 않는 5000만원 순초과예금은 7조7300억원으로 작년 말보다 4.0% 감소했다.

한편 부보금융회사는 321개사로 지난해말과 동일한 것으로 집계됐다. 예보는 올해 1∼3월 부보금융회사에서 예금보험료 3000억원을 받았다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr