앱클론, CAR-T 세포 치료제 특허권 취득

[아시아경제 이민지 기자] 앱클론 앱클론 174900 | 코스닥 증권정보 현재가 71,600 전일대비 500 등락률 +0.70% 거래량 260,557 전일가 71,100 2020.07.15 14:17 장중(20분지연) close 은 15일 악성 B 세포(혈액암)를 특이적으로 인지하는 항체 또는 그의 항원 결합 단편, 이를 포함하는 키메라 항체 수용체에 대해 특허권을 취득했다고 공시했다.

회사측은 “보유 플랫폼 중 하나인 zCAR-T 플랫폼을 이용하여 기존 동종 치료제의 문제점을 극복하는 치료제를 개발할 계획”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr