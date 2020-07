[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 순천전자고등학교는 교육부와 문체부가 주관하는 ‘한복 교복 보급 시범사업’ 공모에 선정돼 이르면 오는 10월부터 한복 교복으로 교체, 착용한다고 15일 밝혔다.

문화체육관광부와 교육부는 올해 한복 교복 보급 시범사업을 위해 한국공예디자인문화진흥원과 협력해 공모전에 참가한 전국 50개의 중·고등학교 중 최종 22개의 학교를 시범학교로 선정했다.

순천전자고는 앞으로 3년 동안 한복 디자이너가 학교를 방문해 의견을 수렴한 뒤 맞춤형 디자인을 개발, 시제품 제작을 지원 받아 무상 보급될 예정이다.

오민영 교감은 “학생들에게 도움이 되는 일에 수고를 마다하지 않는 교사들의 노고가 빛을 발했다”고 말했다.

