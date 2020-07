최기영 과학기술정보통신부 장관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 디지털뉴딜 코로나 이후 디지털 대전환 선도 관련 브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 최 장관, 박선호 국토교통부 제1차관, 권대수 중소벤처기업부 소상공인정책관./김현민 기자 kimhyun81@

