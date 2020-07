소비자원 "유니클로 '에어리즘' 향균성 개선필요…교환 및 환불 조치"

[아시아경제 이승진 기자] 유니클로의 기능성 이너웨어 '에어리즘크루넥T'의 향균성능이 개별 제품에 따라 성능차이가 큰 것으로 나타났다.

15일 한국소비자원은 기능성 이너웨어 7개 제품을 대상으로 기능성, 안전성, 내구성 등을 시험·평가한 결과를 발표했다. 소비자원은 다양한 브랜드에서 여름철 빠른 땀 흡수와 신속한 건조 기능을 강조하며 기능성 이너웨어를 판매하지만 이에 대한 품질정보가 부족해 소비자에게 객관적인 상품 선택 정보를 제공하기 위해 이번 평가를 진행하게 됐다.

시험 대상은 데이즈 ‘올시즌남티반1호’, 비와이씨 ‘보디드라이쿨U넥티#1’, 스파오 ‘크루넥반팔솔리드’, 에잇세컨즈 ‘크루넥반팔’, 유니클로 ‘에어리즘크루넥T’, 유니클로 ‘에어리즘코튼크루넥T’, 탑텐 '크루넥반팔' 등 7개 제품이다.

시험결과, 모든 제품이 안전성에서 관련 기준에 적합했고, 내세탁성, 내구성, 혼용률 등에서도 이상이 없었다. 흡수성능은 전 제품이 4급(1~5급까지 평가, 5급으로 갈수록 우수) 이상으로 우수했지만, 건조속도는 제품 간 성능 차이가 있었다.

항균성능이 있다고 표시·광고한 2개 제품을 확인한 결과, 유니클로의 '에어리즘크루넥T' 성능이 균일하지 않아 개선이 필요했다. 세탁 후에는 항균성이 99.9%에 미치지 못하는 제품도 있어 균일한 항균성을 기대하기 어려운 것으로 나타났다. 해당 업체는 한국소비자원의 권고를 받아들여 자발적인 교환 또는 환불을 실시할 예정이다.

땀을 빠르게 흡수하는 정도인 흡수성은 전 제품이 4급 이상으로 우수했고 10회 반복 세탁 후에도 기능성이 유지되는 것으로 나타났다. 흡수한 땀이나 물을 빠르게 건조시키는 성능인 건조속도를 시험한 결과, 전 제품이 일반 면 소재 제품보다 건조속도가 빨랐지만, 제품별로는 성능에 차이를 보였다.

데이즈 ‘올시즌남티반1호’, 유니클로 ‘에어리즘크루넥T’, 탑텐 ‘크루넥반팔’ 제품은 10회 세탁 후에도 건조속도가 다른 제품보다 상대적으로 빨라 우수했다.

세탁에 의한 수축이나 변형, 보풀 발생 여부 등 내구성과 내세탁성을 시험한 결과, 모든 제품이 한국소비자원 섬유제품권장품질기준 이상으로 양호했다. '전기용품 및 생활용품 안전관리법'에 따라 폼알데하이드를 시험한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합했다.

