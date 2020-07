위메프, 쿨링제품·영양제 판매 '쑥'…"반려동물도 무더위 대비"

3일간 '반려동물데이' 진행…타임세일, 할인쿠폰 등 이벤트 풍성

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 최근 2주간 반려동물 용품 판매량을 분석한 결과 쿨링제품, 영양제 등의 판매가 전년 동기 대비 크게 늘었다고 15일 밝혔다.

스스로 체온 조절이 힘든 반려동물의 더위를 식혀줄 수 있는 쿨방석은 9.5배(851%), 시원한 소재의 여름옷은 4.1배(312%) 판매가 급증했다. 물놀이에 꼭 필요한 반려동물 구명조끼는 3.3배(233%) 늘었다. 이른 무더위로 실내에서 사용하는 쿨링제품과 바캉스 용품 수요가 지난해보다 빠르게 증가한 것이다.

반려동물의 기력 보충을 위한 영양제 매출도 2.5배(152%) 증가했다. 영양제 제품군 중에서도 특히 소화기능 관련 제품이 매출 상위를 차지했다. 영양제와 함께 부드러운 습식사료의 판매도 4배 이상(309%) 늘었다. 이루리 위메프 반려동물팀 팀장은 "올해는 특히 습식사료, 습식간식, 영양제 등 반려동물의 체력 회복 관련 제품의 매출이 꾸준히 증가하고 있다"고 설명했다.

이에 위메프는 이날부터 17일까지 반려동물데이 기획전을 진행한다. 건강한 여름나기 제품 위주로 150여개 딜을 선보인다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr