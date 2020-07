바디프랜드, 2분기 사상최대 실적 매출 1524억원…전년 比 14% ↑

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 내부 집계 결과 2분기 매출 1524억원으로 사상 최대 실적을 달성했다고 15일 밝혔다. 전년 동기 대비 14.3% 증가한 수치다. 바디프랜드는 6월 역시 안마의자 1만653대를 렌털·판매한 것을 포함한 438억원의 매출을 거둬, 6월 기준 창사 이래 최고 실적을 거뒀다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 부진했던 경기 상황에도 불구하고 4월 중순부터 집 안에서의 생활이 늘고 건강에 대한 관심이 크게 높아지면서 실적 상승을 이끈 것으로 보인다. 바디프랜드는 메디컬R&D센터를 비롯한 연구 조직을 통해 축적한 헬스케어 기술력과, 임상시험으로 입증해 가고 있는 안마의자의 건강 증진 효과를 소비자들이 확인하면서 실제 구매로도 연결됐다고 설명했다.

실제 바디프랜드는 최근 5년간 안마의자 연구개발에 528억 원을 투자하며 연구개발(R&D)에 힘써왔다. 6월 들어서는 바디프랜드의 첫 '메디컬체어'이자, 목디스크와 협착증 치료를 위한 식약처 인증 의료기기인 '팬텀 메디컬'도 돌풍을 일으키고 있다. 본격적인 마케팅과 영업 활동 전인 상황에서도 판매 실적이 예상을 웃돌고 있는 것으로 전해졌다.

바디프랜드 관계자는 "7월 이후에도 메디컬R&D센터가 직접 연구개발한 신제품과 새로운 마사지 기술들이 순차적으로 공개될 예정이고 팬텀 메디컬을 필두로 세상에 없던 또 다른 메디컬체어도 출시를 앞두고 있다"며 "올 하반기는 바디프랜드 헬스케어 비즈니스의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

