블랙야크, 바캉스 컬렉션 출시

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 아웃도어 브랜드 블랙야크(회장 강태선)가 한 여름 휴양지의 뜨거운 날씨에 맞서 쿨캉스를 보낼 수 있는 ‘쿨 애니 웨어 바캉스 컬렉션’을 출시했다.

이번에 선보인 바캉스 컬렉션은 흡습속건과 냉감 등의 기능성 소재와 휴양지를 연상하게 하는 그래픽 디자인으로 여름 감성이 더해진 제품들로 구성됐다.

‘U바우S티셔츠’는 에어 메쉬 소재의 반팔 폴로 티셔츠로 통기성과 신축성이 우수하다. 옷깃 끝이 말리는 현상을 방지하는 요꼬에리 타입을 적용해 옷 맵시를 깔끔하게 유지해주며, 화사한 트로피컬 패턴으로 여름 휴양지 느낌을 더했다.

‘M돌로미테셔츠’는 시어서커 에어 도트 원단에 신축성이 뛰어난 소재를 사용해 무더운 여름철 시원하고 편안하게 입을 수 있다.

이 외에도 신축과 복원이 우수한 소재에 다양한 포켓으로 수납성을 높인 카고형 반바지 ‘M워커5팬츠’ 등 하의류와 자외선 차단과 흡습속건이 가능한 ‘서플렉스 메쉬햇’ 등 용품들도 함께 선보인다.

블랙야크 관계자는 “사람들이 밀집되는 공간을 피하는 동시에, 힐링, 치유, 활력 충전 등 자연과 함께 하는 웰니스 여름 휴가를 계획하는 사람들이 늘어나고 있는 추세”라며, “바캉스 컬렉션은 자연 속에서 조금 더 시원하고 편안한 시간을 보내고자 하는 사람들에게 여름에 필요한 기능성과 감성을 결합한 현명한 선택지가 될 것”이라고 말했다.

