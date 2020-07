무안군, 농산물 대만·홍콩 첫 수출

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 13일 양파와 단호박 460t을 대만과 홍콩에 수출했다고 15일 밝혔다.

이번 수출은 국내 농산물 소비 부진으로 인한 농가의 어려움을 덜고 지역농산물 소비촉진을 수출로 해결하고자 추진됐다. 지역 농산물을 대만과 홍콩으로 수출한 것은 이번이 처음이다.

전남서남부채소농협 배정섭 농협장이 대만으로 양파 360t, 하늘과땅농업회사법인 이숙경 대표가 홍콩으로 단호박 100t을 각각 수출했다. 판매액은 양파 2억 원, 단호박 1억 1000만 원으로 예상된다.

올해 무안군은 작년 수출실적 3000t보다 60% 증가한 5000t을 수출 목표로 하고 해외 판로 개척을 위해 물류비 예산 6억 2000만 원을 편성해 지역농협, 영농법인 등 생산자단체와 수출업체에 대해 지원을 하고 있다.

또한, 군은 관내 농협과 통합마케팅 13개 조직에 대해 수출 증대를 위한 안내와 함께 15일 농업기술센터에서 수출관계자 20여 명이 참석한 가운데 간담회를 개최하고 농산물 수출 관련 의견을 수렴한다.

김산 군수는 “앞으로 우리 군이 농수산물 수출의 새로운 전진 기지가 될 수 있도록 농협, 영농법인, 수출업체 관계자들과 협력관계를 강화하고 수출 전문단지를 추가로 육성하는 등 판로확보에 더 많은 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.

