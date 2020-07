故 최숙현 선수 폭언·폭행 가해자 3명 모두 "징계 과하다" 재심 신청

경주시청 트라이애슬론팀 선수 장윤정·김도환, 김규봉 감독 재심 신청

체육회 공정위, 이달 중 결정 예정

[아시아경제 김수완 기자] 고 최숙현 트라이애슬론(철인3종경기) 선수에게 폭행과 폭언 등 가혹행위를 한 혐의로 대한철인3종협회로부터 징계를 받은 김규봉 감독과 남녀 선배 선수 2명이 재심을 신청했다.

앞서 대한철인3종협회는 지난 6일 스포츠공정위원회를 열어 김 감독과 장모 선수를 영구제명했고, 김도환 선수는 10년 자격정지의 징계를 내렸다. 당시 이들은 공정위에서 폭행 등 가혹행위를 강하게 부인했다.

14일 대한체육회에 따르면 장 선수와 김 선수는 이날 오전 체육회 스포츠공정위원회에 이메일을 통해 재심의를 신청했다. 당초 김 감독은 재심을 요청하지 않을 것으로 알려졌으나, 마감 직전 신청서를 보낸 것으로 확인됐다.

3명 모두 협회의 징계가 과하다며 재심 신청 마감일인 이날 체육회 공정위에 관련 내용을 다시 판단해 달라고 요청했다.

체육회는 사안의 엄중함을 고려해 이달 중 공정위를 개최할 예정이다.

한편 김 선수는 지난 9일 최 선수에게 가혹행위를 한 혐의를 뒤늦게 인정하고, 고인의 납골당을 찾아 사죄했다. 김 선수 모친도 최 선수의 부친 최영희 씨에게 전화로 사과한 것으로 전해졌다.

또한, 경주시체육회는 14일 김 선수가 자필로 쓴 사과문을 공개했다. 그는 사과문에서 "조사과정에서 김 감독과 장 선수 폭행 및 폭언이 있었던 사실을 아니라고 부인할 수밖에 없었던 이유는 어렸을 때부터 함께 지내온 선생님과 선배의 잘못을 폭로하는 것이 내심 두려웠고 당시에는 용기가 나지 않아서였다"라고 밝혔다.

이어 그는 고인에게 지속해서 가혹행위를 한 혐의를 시인한다고 했다. 김 선수는 "지난 2017년 뉴질랜드 전지훈련 중 최 선수가 길을 가로막는다는 이유로 뒤통수 한 대를 (때린 것을) 인정한다"며 "신체접촉 또한 상대방에게는 폭행이란 것을 인지하지 못한 제 안일하고 부끄러운 행동"이라고 말했다.

