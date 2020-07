안동시 육상경기단, 전국종별선수권대회서 금3, 은1 수확

유정미 선수 2개 대회 연속 '3관왕'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 시청 육상경기단이 9~13일 5일간 예천에서 열린 '제49회 전국종별육상경기선수권대회'에 출전해 금3, 은1개를 수확하는 맹활약을 펼쳤다고 15일 밝혔다.

멀리뛰기 여제 유정미 선수는 여자 일반부 멀리뛰기에서 6.18m의 개인 최고기록을 달성하며 1위에 올랐다. 세단뛰기(12.30m)와 400m계주(46초53) 에서도 금 2개를 추가하며, 지난달 정선에서 개최된 74회 전국육상경기선수권에 이어 멀리뛰기, 세단뛰기, 400m계주에서 연속 3관왕을 차지했다.

여자 일반부 400m계주에 출전한 송유진·이선애·유정미·김다정은 지난74회 전국육상경기선수권대회에 이어 또다시 금빛 질주를 선보이며 2개 대회 연속 1위를 차지해 여자 단거리 최강팀의 면모를 과시했다. 여자 일반부 200m에 출전한 김다정은 24초39를 기록하며 2위를 차지했다.

안동시는 1991년부터 기초 종목 육성을 위해 감독 1명, 트레이너 1명, 선수 8명(남3, 여5)으로 구성된 육상경기단을 운영하고 있다.

안동시 관계자는 "코로나19로 인한 어려운 상황에서도 훈련에 매진해 우수한 성적을 거둔 선수들에게 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "앞으로 선수들이 마음 놓고 자신의 기량을 펼칠 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

