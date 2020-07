<장 마감 후 주요공시>

◆ 씨에스윈드 =458억7385만원 규모 자기주식처분결정

◆ 인스코비 =무기명식 무보증 사모 전환사채 전환가액 2601원서 2038원으로 조정

◆ NH투자증권 =박철 사외이사 중도퇴임

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr