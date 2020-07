LGU+, 웨스틴조선호텔 이용객 클라우드 VR 체험 기회 제공

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,350 2020.07.09 08:51 장시작전(20분지연) close 가 서울 웨스틴조선호텔 이용객을 위한 클라우드 가상현실(VR) 체험 기회를 제공한다고 9일 밝혔다.

서울 웨스틴조선호텔 투숙객은 10일부터 다음달 29일까지 최신형 VR기기를 제공받아 객실에서 편안하게 클라우드 VR 게임과 아이돌, 공연, 여행 등 1300여개에 이르는 VR영상을 즐길 수 있다.

클라우드 VR게임은 고성능 PC와 케이블 등을 설치 하지 않아도 무선 헤드셋(HMD)만으로 고사양의 6자유도(6DoF) 실감형 게임을 공간 제약 없이 즐길 수 있게 한다.

이 서비스는 서울 웨스틴조선호텔에서 제공하는 '2020 여름 패키지'를 신청하는 고객을 대상으로 한다. 패키지를 신청하지 않은 투숙객도 호텔 18층 스카이라운지에 마련된 클라우드VR 체험존에서 같은 서비스를 체험해 볼 수 있다.

두 회사는 여름 휴가철을 맞아 도심에서 호캉스(호텔+바캉스)를 계획하고 있는 고객을 위해 실감나는 VR 서비스를 가족, 친구들과 함께 체험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다고 설명했다.

최윤호 LG유플러스 AR/VR서비스담당 상무는 "호캉스를 즐기는 이용객들에게 클라우드 VR기술을 활용한 새롭고 생생한 경험을 제공하게 됐다"며 "고객체험을 확대하기 위해 호텔이나 리조트 등 제휴를 확대할 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr