신율 미래통합당 총선 백서제작특위 부위원장이 8일 국회에서 열린 통합당 초선의원 모임 '명불어허전'에 참석, 강연을 하고 있다. 이 자리에서는 21대 총선에서 통합당이 패배한 원인을 분석하고 당의 미래에 관해 토론했다./윤동주 기자 doso7@

