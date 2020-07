한국국학진흥원, 세계기록유산 전시체험관 개관 … 일반에 첫 공개

7일 오전 10시에 개관행사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동에 위치한 한국국학진흥원(원장 조현재)은 세계기록유산을 국민들이 가까이 접할 수 있도록 세계기록유산 전시체험관을 개관한다고 5일 밝혔다. 개관행사는 오는 7일 10시 한국국학진흥원 대강당과 전정에서 열린다.

세계기록유산 전시체험관은 한국국학진흥원이 소장한 세계기록유산을 최적의 상태로 보관하고 관람객에게 쾌적한 전시관람 환경을 제공하고자 만든 시설물이다. 문화재청과 경상북도, 안동시의 재원으로 착공 2년 만에 지난해말 완공됐다.

전시체험관은 지하 1층에 현판 전문 수장고를, 지상 1층에 유교책판을 관람할 수 있는 개방형 수장고를 갖추고 있다. 지상 2층에는 현판을 관람하는 개방형 수장고와 진흥원이 보유한 세계기록유산을 전시하고 체험할 수 있는 공간을 구비하고 있다.

그동안 세계기록유산은 장판각과 현판 전문 수장시설에 보관돼, 일반인은 관람할 수 없었다. 이번 전시체험관 개관을 통해 이제 누구나 편하게 세계기록유산의 실물을 관람할 수 있게 됐다는 게 국학진흥원의 설명이다.

한국국학진흥원은 지난 2015년 '한국의 유교책판'에 이어 2017년 '국채보상운동기록물'을 유네스코 세계기록유산에, 2016년 '한국의 편액'에 이어 2018년 '만인의 청원-만인소'를 아시아·태평양지역 기록유산에 등재시켰다.

국학진흥원은 국내에서 세계기록유산을 가장 많이 보유한 기관으로, 향후 전시체험관 내 AR·VR 체험관이 구축되면 세계기록유산의 가치와 의미를 공유할 수 있는 장소로서 더욱 빛날 것으로 기대된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr