미터·킬로그램…'바른단위 공모전' 개최

국가기술표준원 "생활 속 바른단위 포스터 및 동영상에 도전"

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부 국가기술표준원은 '2020년 바른단위 사용 공모전'을 연다고 5일 밝혔다. 길이(m), 질량(kg) 등 올바른 법정 단위 사용을 일상생활에 정착시키기 위해서다.

공모전은 6일부터 오는 9월13일까지 진행한다. 국내 초·중·고·대학생과 일반인 모두 참여할 수 있다.

'평', '돈', '인치' 등 비법정 단위 대신 '미터', '킬로그램' 등 법정 단위 사용을 권장하고 국제 기본 단위를 소개하는 포스터(초등학생) 또는 동영상(중·고·대학생 및 일반인)을 만들면 된다.

국표원 법정 단위 홍보 블로그에 제출한다.

대상 2점(포스터, UCC 각 1점)엔 산업통상자원부 장관상, 최우수상과 우수상 22점엔 국표원장상을 준다. 총 635만원의 상금을 지급한다.

수상작은 전문가 심사위원의 서면심사(9월)와 국민온라인심사(광화문1번가) 결과를 합산해 선정한다.

오는 10월26일 '2020년 계량측정의 날 행사'에서 시상할 예정이다.

이승우 국표원장은 "공정한 상거래 질서를 확립하고 국민의 소비생활을 보호하기 위해 법정 단위 사용을 생활화하는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "포스트 코로나 시대 선제 대응을 위해 법정 단위의 중요성에 대한 학생들의 인식을 높이는 것은 물론, 국민의 올바른 단위 사용 문화를 정착시키기 위해 지속 노력하겠다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr