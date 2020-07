김태우 “조국, 친문 실세에 잘 보여 출세” 비판…재판장 방청객 소란도

[아시아경제 전진영 기자] 조국 전 법무부 장관 등의 ‘유재수 감찰 무마’ 의혹을 최초로 폭로한 전직 청와대 특별감찰반원 김태우 전 검찰수사관은 조 전 장관을 향해 “친문실세들에게 잘 보여 출세한 것이 아닌지 의심스럽다”며 비판했다.

김 전 수사관은 3일 오후 서울중앙지법 형사합의21부(부장판사 김미리) 심리로 열린 조 전 장관의 재판에 증인으로 출석하기에 앞서 이같이 밝혔다.

그는 이어 "조국과 유재수 사건에 면죄부를 준다면 공직자들이 비리를 자행하다 감찰에 적발되더라도 거부할 것이고, 뒤에서 '빽'을 쓸 것"이라며 "이런 폐해가 생기지 않도록 사법부에서 정의로운 판단을 내려주시길 기대한다"고 말한 뒤 법정에 들어갔다.

김 전 수사관은 이어진 증인신문에서도 “민정수석이면 이런 '빽'을 막아주는 역할을 해야 하는데, 반대로 밀어낸다고 생각했다”며 조 전 장관을 겨냥한 발언을 이어갔다.

이날 재판에서는 방청객이 “국민에게 부끄럽지 않느냐”며 항의하고 조 전 장관이 “자리로 돌아가라”고 답하는 등의 소동도 벌어졌다.

재판부가 김 전 수사관에 대한 증인신문을 한 뒤 잠시 휴정을 선언한 사이, 한 남성 방청객은 피고인석에 앉은 조 전 장관에게 다가가 “국민이 다 보고 있다. 부끄럽지 않느냐”고 외쳤다. 그러자 조 전 장관은 남성을 향해 큰 목소리로 “본인의 자리로 돌아가라”고 응수했다.

이어 피고인 측 관계인이 작은 목소리로 비속어를 내뱉었고, 남성은 이에 항의하다 법정 경위의 제지를 받았다.

재판부는 이에 "휴정 시간을 이용해 변호인이나 소송관계인에 위력을 가하는 경우가 있다고 들었다. 그런 일이 있다면 방청권을 제한하고 퇴정을 명하겠다"고 경고했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr