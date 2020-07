[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 누적 코로나19 확진자가 86명으로 늘었다.

3일 광주광역시에 따르면 50대 남성과 20대 남성이 코로나19 확진 판정을 받아 각각 광주 85번, 86번으로 분류됐다.

광주 북구 두암동에 거주하는 50대 남성인 85번은 69번(CCC 아가페실버센터 접촉자)과 접촉한 것으로 확인됐다.

86번은 북구 우산동에 거주하는 20대 남성으로, 72번 접촉자로 조사됐다.

광주시는 이들에 대한 역학조사를 실시해 동선과 접촉자를 찾는데 주력하고 있다.

