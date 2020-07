전남소방 지역 맞춤형 ‘소방안전대책’ 효과 눈에 띄네

전년比 올해 상반기 화재 19.1%·인명피해 37.5% 감소

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 올해 상반기 전남지역 화재 건수와 인명피해가 전년도 같은 기간에 비해 감소한 것으로 나타났다.

전남소방본부(본부장 마재윤)은 도내 화재발생 현황을 분석한 결과 올해 상반기 발생한 화재는 총 1349건으로, 지난해 상반기(1668건)에 비해 19.1%(319건) 감소했다고 3일 밝혔다.

인명피해는 50명(사망 14·부상 36)으로 지난해(사망 19·부상 61)보다 37.5%(30명) 줄었다.

또 임야화재가 전년대비 162건(45.1%) 감소했으며, 도민 화재예방 관심 제고를 위한 대형전광판 등 생활 속 홍보로 주거시설에 대한 화재도 56건(17.1%) 줄었다.

장소별로는 비주거시설 31.6%(426건), 야외 22.5%(304건), 주거시설 20.0%(270건), 임야 14.6%(197건) 순이다.

화재 요인별로는 부주의가 59.2%(799건)로 가장 많았고 전기 20.2%(272건), 기계 8.7%(117건)가 뒤를 이었다.

전남소방은 지난 겨울부터 봄까지 이어진 취약시설별 종합적인 화재 및 인명피해 저감대책 추진과 들불화재 저감대책 등 지역별 맞춤형 소방안전대책을 추진한 결과로 분석하고 있다.

또 전남도 화재 예방 조례 개정안 홍보와 임야화재 공중감시단 운영 등도 효과를 낸 것으로 보고 있다.

마재윤 전남소방본부장은 “이번 통계를 바탕으로 적극적인 화재예방대책을 수립하고 화재 대응 훈련을 통해 도민들의 피해가 최소화될 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.

