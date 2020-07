[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 기아차 =6월 국내 6만5대, 해외 14만7401대 판매. 전년 동월 대비 국내 41.5% 증가, 해외 23.8% 감소

◆ 현대차 =6월 국내 8만3700대, 해외 20만8154대 판매. 전년 동월 대비 국내 37.2% 증가, 해외 34.2% 감소

◆ 진양산업 =일승산업 지분 100%(2만주) 40억원에 현금 취득

◆ 더블유게임즈 =종속사 더블다운인터액티브 미국 나스닥 상장 잠정 연기

◆ SK이노베이션 =자회사 SK종합화학, 싱가포르 소재 계열사 넥슬렌 JV에 1798억원 규모 채무보증

◆ 세하 =한국제지에서 해성산업으로 최대주주 변경

◆ 아이에스동서 =이앤에프사파이어사모투자 합작회사 지분 24.99%(500억주) 500억원에 취득 결정

◆ 사조오양 =공시불이행으로 불성실공시법인 지정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr