[클릭 e종목]"더블유게임즈, 내년 M&A 성과·주주환원 기대"

대신증권이 1일 더블유게임즈 더블유게임즈 192080 | 코스피 증권정보 현재가 54,300 전일대비 1,600 등락률 +3.04% 거래량 9,271 전일가 52,700 2025.12.01 09:12 기준 관련기사 [클릭 e종목]"더블유게임즈, 시너지 발생 중…내년 실적 기대"[클릭 e종목]"더블유게임즈, M&A 통한 성장동력 확보"[클릭 e종목]"더블유게임즈, 슈퍼네이션 성장이 실적 좌우…목표가 유지" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 실적 부진 요인이었던 자회사들의 매출 기반이 확대되고 있다며 2026년에는 외형 성장과 함께 이익 기여가 가능할 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만원을 유지했다.

더블유게임즈의 2026년 예상 연결 매출은 8161억원(전년 대비 +14.7%), 영업이익은 2757억원(+21.9%)으로, 올해 수익성 부진을 딛고 반등할 것으로 예측된다.

이지은 대신증권 연구원은 "2025년 편입된 팍시게임즈와 와우게임즈는 지난 3분기 기준 전사 매출 대비 약 15% 비중을 차지하는데 2026년에도 매출 성장 기여가 전망된다"며 "회사는 7500억원의 순현금을 바탕으로 2026년에도 추가 인수합병(M&A)을 할 예정"이라고 설명했다.

더블유게임즈는 자사주도 적극적으로 매입하고 있다. 올해 말 기준 자사주 비중은 약 10%로 추산된다. 이 연구원은 "향후 자사주 소각 의무화가 포함된 상법 개정안 통과 시 보유 자사주의 소각 전환 가능성이 열리며 회사의 주주환원 정책이 강화될 것으로 기대된다"며 "배당 규모 또한 매년 확대 중으로 2025년 결산 배당부터는 감액배당이 가능하다"고 말했다.

이 연구원은 "2026년 실적 개선이 예상됨에도 현 주가는 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 6배 수준으로 DDI(더블다운인터랙티브) 인수 효과가 반영되던 시기 PER 하단(8배)에도 못 미치는 저평가 상황"이라며 "구조적 성장과 강화될 주주환원이 반영될 경우 2026년 밸류 정상화 여지가 크다"고 분석했다.





