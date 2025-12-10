줄어든 게임 소비…내년에도 쉽지 않아[클릭 e종목]

타 콘텐츠와 경쟁서 밀려…中게임 부상도 악재

올해 내내 부진했던 게임 업종이 내년에도 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 게임 소비 자체가 줄어드는 구조적 변화가 진행되는 데다 해외 게임과의 경쟁 또한 심해지고 있기 때문이다.

10일 SK증권은 올해 국내 모바일 게임 매출이 약 7조6000억원 수준으로 2021년 8조1000억원 이후 횡보세가 지속될 것으로 전망했다. 코로나19 이후 이용자들의 콘텐츠 소비 패턴이 '숏폼(짧은 동영상)' 중심으로 재편되면서 장시간 게임을 즐기는 수요가 감소했기 때문이다.

SK증권에 따르면 국내 이용자들의 일평균 유튜브, 틱톡, 릴스 등 숏폼 시청 시간은 40~140분대로 꾸준히 증가한 반면 모바일 게임 이용 시간은 하루 40~60분 수준에서 정체됐다. 한정된 여가시간 내에서 비(非) 게임 콘텐츠 소비 비중이 커진 것이다.

또한 최근에는 짧은 플레이타임 게임이 인기를 끌고 있다. 모바일 게임 매출 성장률 상위 장르는 전략, 퍼즐, 시뮬레이션 등 짧은 세션 중심의 장르들이 포진하고 있다. 여기에 최근 중국 게임들의 개발 역량이 크게 향상되면서 줄어든 게임 이용 시간 중에서도 해외 게임 점유율이 높아지고 있다. 당분간 국내 게임 산업에 긍정적인 소비 경향 변화를 기대하기는 어렵다는 평가다.

이를 반영하듯 올해 게임 업종은 전체 섹터 중 가장 낮은 수익률을 기록했다. 지난 10월 이후 주가 하락세가 이어지고 있다. 콘텐츠 소비 행태의 구조적 변화에 따른 업황 악화와 신작 흥행 난이도 상승이 겹친 영향이다.

SK증권은 내년에도 업황이 극적으로 개선되기는 어렵다는 점에서 기대작 출시를 앞둔 기업에 선별적으로 투자해야 한다고 조언했다. ▲ 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 36,600 전일대비 550 등락률 -1.48% 거래량 51,996 전일가 37,150 2025.12.10 09:38 기준 관련기사 [클릭 e종목] 여전히 '도깨비' 불확실한 펄어비스[특징주]펄어비스, 3분기 호실적에 7%대 급등펄어비스, 3Q 흑자전환…"검은사막 대규모 업데이트 효과" 전 종목 시세 보기 close <붉은 사막> ▲ 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 49,300 전일대비 100 등락률 -0.20% 거래량 29,001 전일가 49,400 2025.12.10 09:38 기준 관련기사 역대급 불장에도 게임株 '로그아웃'…수익률 꼴등 오명 벗을까"최적화·발열도 문제 없어"…아이폰17 프로로 게임 퍼포먼스 ↑부활 꿈꾸는 '엔씨' 등 신작 대방출…뜨거운 지스타 열기(종합) 전 종목 시세 보기 close <일곱개의 대죄:오리진>, <몬길:스타다이브> ▲ 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 2,500 등락률 -1.02% 거래량 13,836 전일가 245,500 2025.12.10 09:38 기준 관련기사 역대급 불장에도 게임株 '로그아웃'…수익률 꼴등 오명 벗을까"최적화·발열도 문제 없어"…아이폰17 프로로 게임 퍼포먼스 ↑[인터뷰]10조원 가치 일레븐랩스 CEO "한국 시장 진출 이유는…" 전 종목 시세 보기 close <팰월드 모바일>, <서브노티카2> ▲ 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 15,890 전일대비 180 등락률 -1.12% 거래량 35,839 전일가 16,070 2025.12.10 09:38 기준 관련기사 역대급 불장에도 게임株 '로그아웃'…수익률 꼴등 오명 벗을까증시 반등에도 웃지못한 어닝쇼크株드림에이지 "첫 대형작 '아키텍트' 높은 완성도로 성과 낼 것" 전 종목 시세 보기 close <아키에이지 크로니클> 등이 대표적이다.

게임 업종 내 비용 절감에 따른 실적 개선도 기대하고 있다. 특히 구글과 에픽게임즈 간 5년 동안 지속된 소송이 포괄적 합의로 마무리되면서 인앱 결제 수수료 인하 및 외부 결제 시스템 허용 등 글로벌 플랫폼 환경 변화가 나타나고 있기 때문이다. 남효지 SK증권 연구원은 "국내 게임사들이 내년부터 점차 자체 결제 시스템을 도입하며 지급수수료 절감 효과를 누릴 것"이라며 "특히 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 200,000 전일대비 3,000 등락률 -1.48% 거래량 23,658 전일가 203,000 2025.12.10 09:38 기준 관련기사 역대급 불장에도 게임株 '로그아웃'…수익률 꼴등 오명 벗을까기회가 왔는데 투자금이 부족하다? 연 4%대 금리로 최대 4배까지"최적화·발열도 문제 없어"…아이폰17 프로로 게임 퍼포먼스 ↑ 전 종목 시세 보기 close , 넷마블, 더블유게임즈 더블유게임즈 192080 | 코스피 증권정보 현재가 52,800 전일대비 400 등락률 -0.75% 거래량 3,852 전일가 53,200 2025.12.10 09:38 기준 관련기사 [클릭 e종목]"더블유게임즈, 내년 M&A 성과·주주환원 기대"[클릭 e종목]"더블유게임즈, 시너지 발생 중…내년 실적 기대"[클릭 e종목]"더블유게임즈, M&A 통한 성장동력 확보" 전 종목 시세 보기 close 의 플랫폼 수수료 절감효과가 클 것"이라고 설명했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



