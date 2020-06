[아시아경제 정동훈 기자] 서울 마포구 홍대입구역 주변 한 중식당에서 손님이 사장을 흉기로 찌른 사건이 발생했다.

30일 서울 마포경찰서는 전날 오전 9시께 서울 마포구 서교동에 있는 한 중식당에서 이 가게 사장을 흉기로 찌른 혐의로 체포된 40대 남성 A씨에 대해 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 검찰은 법원에 A씨에 대한 구속영장을 청구했고, 이날 법원은 구속 전 피의자심문(영장실질심사)이 열었다.

가해자인 40대 남성은 이른 아침 중식당을 방문했다가 "기분 나쁘게 말했다"는 이유로 사장인 피해자 B씨의 옆구리 등을 흉기로 수 차례 찌른 것으로 알려졌다. B씨는 신촌 세브란스 병원으로 후송됐으며 생명이 위독한 상황은 아닌 것으로 알려졌다.

