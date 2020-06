롯데 강희태 부회장, 롯데자산개발 대표 겸직…생존전략 다시 짠다

29일 주주총회서 결의

포스트코로나 시대 대비

"선제적 조직 개편 및 사업 재정비"

[아시아경제 차민영 기자] 앞으로는 강희태 롯데그룹 유통BU장 겸 부회장(사진)이 롯데자산개발 대표이사를 겸직한다.

롯데자산개발은 29일 주주총회에서 이 같은 내용을 포함한 포스트코로나 시대 대비 조직 재편·사업 재정비 방안을 결의했다고 밝혔다.

강희태 부회장은 롯데자산개발 대표를 맡아 유통BU차원의 시너지 창출 방안 및 미래사업을 지휘한다. 포스트코로나 시대에 대비해 사업방향을 조정하고 새로운 일상의 표준인 '뉴노멀'에 걸맞은 조직 개편 등 오프라인 유통사업의 생존 전략을 새롭게 짠다.

롯데자산개발은 사업 재정비를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 위기상황을 조기에 극복하고 미래에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 수익구조를 개선하고 장기적 그룹 시너지를 극대화하는 방안을 모색한다.

2017년부터 롯데자산개발을 이끌어 온 이광영 대표는 롯데미래전략연구소로 자리를 옮겨 부동산 개발사업 및 MD 경험을 바탕으로 관련 업무를 수행할 예정이다. 보직 및 직책 등은 미정이다.

