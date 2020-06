주호영 "7개 상임위 안 맡는다…법사위 쪼개기도 안 받아들여져"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 의석수로 배분받는 나머지 7개 상임위원장도 맡지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

주 원내대표는 29일 오전 국회 원내대표실에서 "저희들은 (법사위원장) 후반기 2년이라도 교대로 하자는 제안을 했지만 그것마저도 (더불어민주당이) 받아들이지 않았다"며 이같이 말했다.

이에 통합당도 상임위원장을 모두 민주당에 넘기기로 했다. 그는 "21대 국회 개원 협상과정에서 민주당은 오랜 관례와 전통을 깨고 법사위원장을 일방적으로 빼앗아 갔다"며 "이런 상황에서 민주당이 제안하는 7개 상임위원장을 맡는다는게 견제와 균형 차원에서 그다지 의미가 없다는 결론을 내렸다"고 이유를 밝혔다.

주 원내대표는 "우리 당에서는 법사위를 가져오지 못하는 것, 백보 양보해도 나눠서 하는 것도 되지 않는 상황은 민주당이 상생과 협치 걷어차고 국회를 일방적으로 운영하기 위한 것이고 상임위원장을 맡는 건 들러리 내지는 발목잡기 시비만 불러일으킬 거라고 판단했다"고 설명했다.

그는 "알다시피 법사위원장은 국회 상생과 협치 견제와 균형에 있어 핵심적인 자리이고, 오랫동안 야당이 맡아서 그 역할을 해 왔다"며 "그것이 그나마 당론이 지배하는 우리 국회가 살아있게 하는 소금 역할을 해 왔다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr