실물·금융 괴리에도 돈 푼다…"부작용은 잘(?) 관리하는 방법밖엔…"

신종 코로나바이러스감염증 대응, 전세계 유동성 확대

자산가격 급등세 나타나고 있지만 유동성 거둬들일 수는 없어



지켜보며 완화기조 유지, 부작용 나타날 때마다 관리하는 수밖에

각국 뾰족한 방법 없어 실물경제로 유동성 흐르게 하는 방안 고민

[아시아경제 김은별 기자] 전 세계에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경제 타격을 줄이기 위해 막대한 자금을 푼 가운데, 불어난 유동성을 어떻게 관리할지가 이슈로 떠오르고 있다. 유동성 공급을 통해 그나마 금융기관 등 경제가 버틸 수 있는 힘을 준 것은 사실인데, 아직 실물경제는 제대로 회복되지 않은데다 자산시장만 급등하는 모양새가 조금씩 나타나고 있어서다. 코로나19가 재유행할 가능성도 있고, 자금부족에 시달리는 기업과 가계가 여전히 많기 때문에 유동성을 당장 거둬들일수도 없는 상황이다.

국제통화기금(IMF)은 지난 25일(현지시간) 금융안정보고서(GFSR)에서 실물경제와 금융시장의 괴리 현상이 가져올 위험성에 대해 경고했다. 글로벌 실물경제가 큰 충격을 받는 반면 주식시장은 지속적으로 반등하고 있어 유동성 위험을 경계해야 한다는 지적이다.

IMF는 "투자자들의 위험 선호 현상이 사라지면 괴리가 나타난 자산가치가 또다른 조정을 가져올 수 있다"며 "이는 경기회복에도 위험으로 작용할 것"이라고 설명했다. 그러면서 "대부분의 주요 선진국 주식 및 채권시장에서 시장 가격과 펀더멘털에 기초한 밸류에이션(가치)의 차이는 역사적으로 높은 수준"이라며 실제 가치보다 시장 가격이 부풀려져 있다는 점을 우려했다.

그러나 유동성을 아직 거둬들일 때는 아니라는 점을 강조하기도 했다. 기타 고피나스 국제통화기금(IMF) 수석 이코노미스트는 GFSR 발표 전날 기자간담회에서 각국이 유동성을 풀면서 오른 부채비율의 위험성 대한 질문을 받고 "각국이 공조하며 유동성을 지원했기 때문에 이 정도 경제충격으로 그칠 수 있었다"며 "아직 위기에서 벗어나지 못했기 때문에 재정과 통화정책을 함께 동원하면서 계속 공조해야 한다"고 답했다.

다만 높은 부채비율은 코로나19가 진정되는 상황에선 신흥국들에게 특히 타격을 줄 수 있기 때문에 이 부분은 각국이 장기적인 계획을 세워놓고 관리해야 한다고 덧붙였다.

한국도 세계적인 현상과 같은 모습을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 코로나19로 인한 정책효과가 반영된 올해 말 은행들의 국제결제은행(BIS) 자본비율은 14.8%다. 정책대응이 없는 경우(14.1%)에 비해 0.7%포인트 높은 수준이다. 증권회사의 올해 말 예상 순자본비율(NCR)은 516.7%(baseline)로 정책이 없었을 때(310.1%)에 비해 200%포인트 이상 높은 것으로 나타났다. 코로나19 확산 후 한은이 적극적으로 돈을 풀었고, 정부의 정책도 함께 효과를 내며 금융기관이 자본여력을 유지할 수 있었다는 평가가 가능하다.

하지만 한국에서도 늘어난 유동성이 자산가격을 올리는 부작용이 나타나고 있다. 이주열 한은 총재는 25일 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에서 코로나19 경제충격에 대응한 대규모 유동성 공급과 관련해 "그동안 진정 기미를 보였던 주택가격이 다시 오름세를 보이는 움직임이 있어 우려의 시각으로 바라보고 있다"고 밝혔다. 유동성 확대 공급이 금융시장 변동성을 완화하고 실물경제가 위축되지 않도록 하는데 효과를 나타냈지만 주택 가격이 오르는 것은 우려할만한 요인이라는 것이다.

다만 "부동산 시장 안정을 위한 정부의 정책 의지가 강한 만큼 앞으로 정책의 효과, 시장의 움직임을 주의 깊게 살피겠다"고 말했다. 또 "최근의 경기, 물가 상황을 고려해볼 때 통화정책을 완화적으로 운용하는 것이 불가피하다"고 언급했다.

요약하면 전 세계가 막대한 자금을 풀었고, 그로 인한 부작용이 나타나고는 있지만 일단은 각국이 '잘' 관리하는 수밖에는 뾰족한 방법이 없다는 것이다.

그렇다고 전 세계가 저금리 기조에서 유동성을 풀고 있는데, 어느 한 국가 특히 신흥국이 먼저 유동성을 거둬들이는 것은 더욱 위험하다. 고피나스 수석 이코노미스트는 "부채가 쌓이는 것 등을 지적하고 있지만 다행히도 이미 금리가 낮아져 있는 상태였기 때문에 돈을 빌린 비용 자체는 높지 않다"며 "만일 유동성 공급을 하지 않으면서 치를 비용이 높은 부채비율보다 더 위험하다"고 답했다.

한편 한국 정부는 급증한 유동성으로 인한 부작용을 해결할 방안으로 '한국형 뉴딜'을 제시한 상황이다. 김용범 기획재정부 1차관은 26일 세계경제연구원(IGE)과 하나은행이 개최한 국제 콘퍼런스 '포스트 코로나 시대의 경제 패러다임 변화와 금융의 미래' 강연에서 "코로나19 대응과정에서 정부의 과다한 부채, 자산가치 상승, 부실기업으로의 유동성 공급 등 부작용이 예상된다"며 "재정지출과 생산성 증대 타깃팅으로 유동성 급증의 부작용을 극복할 수 있다"고 강조했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr