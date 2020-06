김두관 "명문대 잘못된 특권의식 느껴져…소득의 양극화 막기 위해 힘써야"

[아시아경제 한승곤 기자, 박희은 인턴기자] 김두관 더불어민주당 의원이 인천공항 정규직 전환 논란에 대한 자신의 발언을 비판한 야권인사들에 반박했다.

김 의원은 27일 오후 자신의 페이스북에 '안철수, 하태경, 오세훈 세 분께 드립니다'라는 제목의 글을 게재했다.

앞서 김 의원은 전날 "조금 더 배웠다고 비정규직보다 2배가량 임금을 더받는 것이 오히려 불공정하다"는 입장을 밝힌 바 있다.

김 의원은 먼저 안철수 국민의당 대표와, 하태경 미래통합당 의원의 비판을 언급했다. 그는 "안철수 대표가 어제 '정규직 전환을 한다면 기존 인력과 외부 취업준비생이 동등한 조건에서 경쟁해라'고 했다"면서 "하태경 의원 역시 '공정채용의 대원칙 하에 협력업체 이외에 청년·국민 모두에게 동등한 기회를 주라'고 했다"고 운을 뗐다.

이를 두고 김 의원은 "(안 대표와 하 의원의 주장은) 정규직 전환이 예정된 보안 검색 직원을 모두 해고하고 새로 뽑자는 말과 같은 말"이라고 주장했다. 그는 "이게 '정규직 신규채용'이지, 어떻게 '정규직 전환' 인가"라고 설명했다.

그러면서 "3년 땀 흘려 일한 비정규직 노동자들을 내보내고, 일반 취준생과 똑같이 경쟁해서 정규직을 새로 뽑아야 한다는 논리는, 도대체 얼마나 좋은 대학을 나와야 터득할 수 있는 것인지 궁금하다"고 했다.

이어 "하 의원은 이번에 비정규직이 취준생의 자리를 빼앗는다며 '인국공 정규직은 토익 만점, 컴퓨터 활용 능력 1급 받고, 고시 수준 국가직무능력표준을 공부해서, 치열한 경쟁을 뚫어야 되는 자리'라고 했다"면서 "하 의원께서 그렇게 대단하다 생각하는 청년들의 바람이 연봉 3500만원 주는 보안검색인가"라고 의문을 제기했다.

그는 "자기가 갈 자리도 아니면서 험한 일 하던 노동자들이 정규직이 되는 것은 용납할 수 없다는 것 아닌가"라며 "생계 걱정 없이 5년, 10년 취업 준비만 해도 되는 서울 명문대 출신들이나 들어갈 신의 직장에 '감히 어디서 비정규직들이 공짜로 들어오려 하느냐'는 잘못된 특권의 그림자가 느껴지는 것은 저만 그런 것인가"라고 했다.

김 의원은 오세훈 전 시장을 향해서도 "오 전 시장은 저를 '얼치기 좌파'라고 했다"며 "저는 정규직과 비정규직의 임금격차가 계속 벌어지는 것이 공정인지 물었는데, 이거하고 좌파하고 무슨 상관이 있는지 모르겠다"고 설명했다.

그러면서 "국민의 생명과 관련 있는 안전 종사자를 정규직으로 전환하는 것은 '로또'가 아니라 진작 했어야 할 일"이라면서 "공사 1900명 정규직 전환은 공사 취준생 일자리와 아무 관련이 없다"고 설명했다.

그는 "공기업 취준생과 비정규직 노동자의 이해는 하나도 충돌하지 않는다"면서 "문재인 정부 들어 공공기관 청년 채용은 오히려 9,752명이 늘었다"고 밝혔다.

김 의원은 "정규직과 비정규직의 연봉 차이가 두 배 이상 나는 것이 정당한지는 우리사회가 답을 내려야 할 숙제"라면서 "코로나 이후 더욱 심화될 것으로 예상되는 소득과 자신의 양극화를 막기 위한 일에 힘써야 한다"고 했다.

또, 미래통합당을 향해 "을들의 전쟁에 기생할 생각하지 말고 노동시장의 이중구조 혁파를 위한 실질적인 정책 대안을 제시하는 일에 나서 달라"고 당부했다.

