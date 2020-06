홍남기 "그린뉴딜은 '후버댐' 아닌 '그린에너지 댐' 구축하자는 것"

[아시아경제 주상돈 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 "우리가 추진하는 그린 뉴딜은 친환경 경제·산업구조 전환, 혁신적 기후변화 대응, 생활의 그린화를 목표로 하는 소위 '그린에너지 댐'을 구축하는 것과 같다"고 강조했다.

이날 오후 홍 부총리는 국내 최초 에너지제로 주택단지인 노원 이지하우스를 방문해 제로에너지 체험하우스를 시찰한 뒤 페이스북을 통해 이 같이 밝혔다.

홍 부총리는 "미국의 후버댐이 수력을 통해 전력을 생산했다면 그린 뉴딜은 기후변화에 대응한 친환경 에너지 생산·소비·활용의 혁신을 이끌 것"이라며 "태양광·풍력·수소 등 신재생에너지 확산 기반을 구축하는 동시에 친환경 차량·선박 확대 등 온실가스를 줄이는 사업들을 담을 계획"이라고 적었다.

이어 그는 "그린 뉴딜은 브라운 이코노미(Brown Economy)에서 저탄소·친환경 그린 이코노미(Green Economy)로의 전환을 가속화할 것"이라며 "선도 100대 유망기업을 육성하고 그린 스타트업 타운 조성 등을 통해 혁신 생태계 구축을 추지하고 특히, 주력 제조업의 녹색 전환을 위한 그린 산단 조성과 스마트 생태공장 등도 구축하겠다"고 설명했다.

국민생활과 밀접한 시설을 제로 에너지화하고 에너지 효율을 높이는 생활의 그린화도 그린 뉴딜의 핵심으로 꼽았다. 그는 "어린이집·보건소·공공 임대주택 등 공공 건축물을 친환경적으로 리모델링하고, 체육센터 등 생활 사회간접자본(SOC) 시설을 고효율 에너지 시설로, 유·초·중·고를 그린 스마트 학교로 전환하겠다"며 "이와 같은 경제 생태계의 친환경 전환과 신재생 에너지 생산·소비를 통한 기후변화 대응, 그리고 생활의 그린화 등 우리가 추구하는 그린 뉴딜은 우리 경제·사회의 구조적 변화를 이끌어갈 국가적 프로젝트이자 지속 가능한 성장을 위한 중심 축"이라고 강조했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr