김태년 만난 김종인 "여야 원구성 협상, 주호영에 일임"

[아시아경제 이지은 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표를 만난 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 "여야 원구성 협상은 주호영 원내대표에 일임했다"며 즉답을 피했다.

김은혜 통합당 대변인은 24일 김 원내대표와 김 위원장의 회동 직후 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오후 김 위원장을 만나 국회 정상화와 조속한 추가경정예산(추경) 처리를 간곡하게 부탁했다. 하지만 김 위원장은 이에 대해 "여야 원구성 협상은 주 원내대표에게 일임했다"며 "그가 복귀하면 둘이 논의하면 될 일"이라고 답한 것으로 전해졌다.

지난 15일 사퇴 의사를 밝힌 주 원내대표는 이날 오후 복귀 방침을 밝힐 전망이다.

김 대변인은 "김 원내대표가 전에 비해 달라진 것은 없었고, 추가된 대책도 없었다"며 "일방적 통보 그 이상도 이하도 아니었던 것 같다"고 평가했다.

이어 "추경을 위해 열심히 해야 한다는 것은 어느 당보다 저희가 앞서 있다"며 "상임위 활동을 포함한 입법활동에 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

