한미약품 '구구', 전립선 비대증치료제로 日 진출

의 발기부전 치료제 '구구'(성분명 타다라필)가 일본에서 전립선 비대증 치료제로 출시됐다.

은 23일 협력사 산도스가 지난 2월 일본 후생노동성으로부터 구구 2.5㎎과 5㎎을 전립선 비대증 치료목적의 퍼스트 제네릭(첫 번째 복제약)으로 허가받았다고 밝혔다.

은 완제품을 공급하고 산도스는 일본 전역에서의 영업과 마케팅을 진행한다.

관계자는 "구구는 우수한 제품력과 신뢰를 바탕으로 국내 비뇨기 치료제 시장의 선두주자로 자리 잡았다"며 "파트너사인 산도스와의 협력을 통해 일본 시장에서도 성과를 거둘 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

