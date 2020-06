[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 450 등락률 +2.72% 거래량 46,694 전일가 18,150 2020.06.23 09:28 장중(20분지연) close 은 오는 7월7일까지 국제선 항공권을 대상으로 여정변경 수수료를 1회 면제해 주는 '해외여행 안심보장' 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

제주항공에 따르면 여정 변경 수수료 1회가 적용되는 탑승기간은 오는 9월1일부터 내년 3월27일까지다.

이번 프로모션은 이벤트 기간에 해당하는 항공편을 예약할 때 적용되며, 항공권 외 부가서비스는 적용되지 않는다. 일정변경시 기존 구매 운임과 차액이 발생하면 추가 부담해야 한다.

프로모션 기간 중 항공권 최저운임은 편도총액 기준 일본 4만8000원, 중화권 6만3000원, 동남아 7만8000원, 러시아 9만5700원, 대양주 10만6600원부터다. 단 유류할증료와 해외 공항시설사용료는 발권일과 환율에 따라 변동될 수 있으며, 특가 항공권은 무료 위탁수하물 서비스도 포함되지 않는다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr